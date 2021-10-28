16-річний підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський уперше прокоментував аварію.

Слово йому надав суддя, який 28 жовтня обрав йому запобіжний захід.

– Хочу попросити у всіх вибачення за те, що сталася така ситуація. Я не хотів, щоб таке трапилося. Абсолютно шкодую та прошу вибачення в постраждалих, людини, яка їхала в Chevrolet Aveo, його рідних, – сказав водій Infiniti Микола Харківський.

Після цього хлопець заперечив слова прокурора про те, що переховуватиметься від слідства.

– Ніколи в житті не переховувався від слідства, завжди приходив вчасно, коли було потрібно, ніколи не переховувався. Не було такого ще ніколи.

Далі суддя уточнив, чи погоджується підозрюваний із думкою свого захисника, на що той відповів ствердно.

Однак, незважаючи на це, суддя обрав запобіжний захід винуватцеві смертельної ДТП у Харкові, 16-річному водію Infinity Миколі Харківському у вигляді 60 діб під вартою без права внесення застави.

26 жовтня о 21.40 неповнолітній на швидкості 100 км/год пролетів перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської на червоний сигнал світлофора, скоївши зіткнення із Chevrolet Aveo. Від удару останній транспортний засіб просто розірвало на шматки, 58-річний водій загинув.

Троє пасажирів Infinity – двоє 19-річних хлопців та 16-річна дівчина – госпіталізовані з травмами до лікарні.

Адвокат підозрюваного Інна Даниленко заявляє, що її підзахисному не надали належної допомоги, хоча в нього була відкрита рана на голові.