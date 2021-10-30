Под Киевом подросток упал с моста на лобовое стекло грузовика

В Киевской области произошла смертельная трагедия. Несовершеннолетний парень упал с моста на лобовое стекло грузовика.

По данным полиции Киевской области, ночью в субботу, 30 октября, юноша спрыгнул с моста на транспортное средство, следовавшее в город Одесса.

Об этом рассказал мужчина, находившийся за рулем грузового автомобиля MAN. Водитель ехал на автодороге в направлении Одессы, когда подросток упал на лобовое стекло авто.

На месте аварии работали патрульные полицейские, работники ювенальной превенции и следователи, которые выясняли все обстоятельства трагедии. Правоохранители узнали, что погибший юноша – житель города Узин.

Полицейские начали предварительное расследование по статье 115 (Убийство) с примечанием Самоубийство УК Украины. Сейчас специалисты устанавливают все детали произошедшего.