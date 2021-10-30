Під Києвом підліток впав з мосту на лобове скло вантажівки

У Київський області сталася смертельна трагедія. Неповнолітній хлопець впав з мосту на лобове скло вантажного автомобіля.

За даними поліції Київської області, вночі у суботу, 30 жовтня, юнак зістрибнув з мосту на транспортний засіб, який прямував до міста Одеса.

Про це розповів чоловік, який перебував за кермом вантажного автомобіля MAN. Водій їхав на автодорозі у напрямку Одеси, коли підліток впав на лобове скло авто.

На місці аварії працювали патрульні поліцейські, працівники ювенальної превенції та слідчі, які з’ясовували всі обставини трагедії. Правоохоронці дізналися, що загиблий юнак – мешканець міста Узин.

Поліцейські розпочали досудове розслідування за статтею 115 (Вбивство) з приміткою Самогубство КК України. Зараз фахівці встановлюють всі деталі події.