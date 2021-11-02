Угрожали пистолетом: в Киеве юноши поиздевались над прикованной к кровати бабушкой

В Киеве двое парней поиздевались над больной бабушкой, прикованной к постели. Они пытались ее напугать, направляя на нее дуло пистолета. Юноши дерзко смеялись, третий из них снимал это все на видео.

Один из ребят подошел очень близко к пенсионерке. Сначала он направил оружие себе в висок, а затем на нее, одновременно держа сжатый кулак.

Женщина с удивлением смотрела на все это, однако сказать или сделать что-то не смогла. Потом один из компании похвастался видеозаписью в Instagram-stories.

В сети отрицательно отреагировали на этот ролик, раскритиковав ребят за жестокость. Позже автор видео сообщил, что оружие было ненастоящим, а бабушку якобы ничего не волнует, потому что она уже не в состоянии думать.

Скриншот с перепиской с парнем появился на Telegram-канале Всевидящее око.

Видео с извинениями

После огласки ребята опубликовали видеообращение с извинениями и пообещали, что такого больше не повторится. Один из юношей рассказал, что они братья, а за бабушкой они ухаживают и кормят ее.

– На самом деле то, что вы увидели, это единичный случай. Мы над ней не издеваемся, не бьем, мы просто решили так приколоться. Ей самой от этого было весело. Это в кадр просто не попало. Я хочу принести извинения всем, кто это увидел… Это мой брат сейчас снимает, мы ее и кормим, и переодеваем, и нормально к ней относимся.

Как отреагировали в полиции

Столичные полицейские уже отреагировали на инцидент. Правоохранители квалифицировали событие как домашнее насилие (ст. 126-1 УКУ).

Личность одного из нарушителей уже установили – им оказался 18-летний житель Киева. Полицейские проводят необходимые следственные действия и устанавливают личность второго обидчика.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ (от 150 до 240 часов) либо арест до шести месяцев, либо ограничение свободы до пяти лет, либо до двух лет лишения свободы.