Погрожували пістолетом: у Києві юнаки познущалися з прикутої до ліжка бабусі

У Києві двоє хлопців познущалися з хворої бабусі, прикутої до ліжка. Вони намагалися її налякати, направляючи на неї дуло пістолета. Юнаки зухвало сміялися, третій з них знімав це все на відео.

Один з хлопців підійшов дуже близько до пенсіонерки. Спочатку він направив зброю собі у скроню, а потім на неї, одночасно тримаючи стиснутий кулак.

Жінка з подивом дивилася на це все, однак сказати чи зробити щось не змогла. Згодом один з компанії похизувався відеозаписом в Instagram-stories.

У мережі негативно відреагували на цей ролик, розкритикувавши хлопців за жорстокість. Пізніше автор відео повідомив, що зброя була несправжньою, а бабусю нібито нічого не хвилює, бо вона уже не в змозі думати.

Скріншот з листуванням з хлопцем з’явися на Telegram-каналі Всевидящее око.

Відео з вибаченнями

Після розголосу хлопці опублікували відеозвернення з вибаченнями та пообіцяли, що більше такого не повториться. Один з юнаків розповів, що вони брати, а за бабусею вони доглядають та годують її.

– Насправді те, що ви побачили, це одиничний випадок. Ми з неї не знущаємося, не б’ємо, ми просто вирішили отак приколотися. Їй самій від цього весело було. Це в кадр просто не потрапило. Я хочу вибачитися перед усіма, хто це побачив… Це мій брат зараз знімає, ми її і годуємо, і переодягаємо, і нормально до неї ставимось.

Як відреагували у поліції

Столичні поліцейські уже відреагували на інцидент. Правоохоронці кваліфікували подію як домашнє насилля (ст. 126-1 ККУ).

Особу одного з порушників вже встановили – ним виявився 18-річний мешканець Києва. Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії та встановлюють особу другого кривдника.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт (від 150 до 240 год) або арешт до шести місяців, або обмеження волі до п’яти років, або до двох років позбавлення волі.