Дружину екс-нардепа Семенченка підозрюють у розкраданні коштів батальйону Донбас

Служба безпеки України викрила розкрадання коштів благодійного фонду військового батальйону Донбас. Правоохоронці встановили, що громадянка України мала доступ до рахунків, здійснювала фінансові операції та знімала готівку.

Отримані кошти жінка витрачала на власні потреби. Підозрюваною виявилася Наталка Музика – дружина колишнього народного депутата Семена Семенченка. Вона підтвердила факт вручення підозри у соціальних мережах.

За даними СБУ, Музика привласнила і розтратила понад 150 тис. грн. Ці кошти на розвиток батальйону Донбас жертвували звичайні громадяни.

Дружині Семенченка оголосили про підозру за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка). За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до шести років.

– Сьогодні СБУ вручила і мені підозру. При чому зробили це на відеокамеру біля кав’ярні. Тепер я злосна крадійка. Ст 185, ч3. Карається позбавленням волі від трьох до шести років. Впевнена, в мене також буде суддя Вишняк. Залишилося зрозуміти, на кого залишити трьох дітей, – так прокоментувала ситуацію Наталя Музика.

Нагадаємо, цієї весни екс-депутату Семену Семенченку повідомили про дві підозри – про одну у березні, а про другу у травні. У вересні розслідування у його справі завершили.

Колишньому нардепу інкримінують створення незаконної приватної військової компанії, організацію схеми з ввезення військових товарів з РФ та обстріл одного з українських телеканалів у 2019 році.

Проти нього висунули звинувачення за чотирма кримінальними справами.