Под Киевом, в Ирпене, сгорела арендованная усадьба популярного блогера, тиктокера Романа Грицко.

Взрыв произошел в четыре утра. Он спровоцировал пожар в гараже, в котором дотла сгорели два автомобиля, затем пламя перекинулось на здание.

— Видеозапись двух незнакомцев, которые с бутылками проникают в гаражное помещение, стремительно облетела интернет. Впрочем, какими бы мощными ни были соцсети, злоумышленников разоблачит прежде всего уголовный розыск, — написал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов в соцсети.

Полицейские Киевщины установили личности поджигателей арендованного дома TikTok-миллионника и его жены — это двое мужчин из Одесчины.

– Эти гастролеры 31 и 37 лет уже ранее судимы за кражи, наркопреступления и незаконное обращение с оружием, – сообщил Небитов.

В ночь пожара злоумышленники на такси приехали в Ирпень, купили на заправке горючее и проникли в дом пострадавших.

Свою вину в поджоге фигуранты признают, однако убеждают, что с масштабом “перестарались” и намеревались лишь повредить автомобиль женщины.

— Много вопросов вызывает и подлинный мотив совершения преступления.

Не устаю повторять, что то, как поведет себя пламя, предусмотреть невозможно, а вот ответственность за умышленное повреждение имущества наступит непременно, — добавил Небитов.

Сам пострадавший блогер Роман Грицко связывает поджог с подготовкой к масштабному событию, которое он готовит во Дворце спорта 13 ноября – конференции о TikTok. Об этом он заявил СМИ.

– К счастью, спаслась вся семья, а вот имущество восстановить невозможно, – сказал Грицько.

Полиция открыла уголовное производство по умышленному уничтожению или повреждению имущества.

Источник: Андрей Небитов

Фото: Роман Грицко