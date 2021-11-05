Під Києвом, в Ірпені, згорів орендований маєток популярного блогера, тіктокера Романа Грицька.

Вибух стався о четвертій ранку. Він спричинив пожежу у гаражі, в якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум’я перекинулося на будівлю.

– Відеозапис двох незнайомців, які з пляшками прокрадаються до гаражного приміщення, стрімко облетів інтернет. Втім, якими б потужними не були соцмережі, зловмисників викриває перш за все карний розшук, – написав керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у соцмережі.

Поліцейські Київщини встановили двох молодиків із Одещини, яких нині підозрюють у нічному підпалі орендованої оселі TikTok-мільйонника і його дружини.

– Ці гастролери 31 та 37 років вже раніше судимі за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю, – повідомив Нєбитов.

В ніч пожежі зловмисники на таксі приїхали до Ірпеня, купили на заправці пальне і проникли до садиби потерпілих.

Свою провину у підпалі фігуранти визнають, втім, переконують, що з масштабом “перестарались” і мали намір лише пошкодити автомобіль жінки.

– Чимало питань викликає і справжній мотив скоєння злочину. Не втомлююсь повторювати, що те, як поведе себе полум’я, передбачити неможливо, а от відповідальність за умисне пошкодження майна настане неодмінно, – додав Нєбитов.

Сам постраждалий блогер Роман Грицько пов’язує підпал із підготовкою до масштабної події, яку він готує в Палаці спорту 13 листопада – конференції про TikTok. Про що він заявив ЗМІ.

– На щастя, врятувалася вся сім’я, а от майно відновити неможливо, – сказав Грицько.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисного знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Роман Грицько