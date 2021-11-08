Ситуация с мигрантами на границе Польши и Беларуси остается напряженной. СМИ и Telegram-каналы даже сообщают о стрельбе.

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что звуки стрельбы раздавались с польской стороны. В то же время, по словам очевидцев, выстрелы были слышны с белорусской стороны.

Днем 8 ноября возле белорусско-польской границы была замечена огромная группа беженцев. Пользователи сети, публикуя соответствующие видео, предположили, что это мигранты с Ближнего Востока.

По информации журналистов, большинство из них — курды, прибывшие в Беларусь из Ирака. Среди них многие женщины и дети.

Из-за напряженной ситуации войска территориальной обороны Польши перевели в повышенную готовность. На границу стянули более 12 тыс. солдат.

Министерство национальной обороны Польши обнародовало видео, на котором видно, как ведут себя мигранты, пытающиеся прорваться в Польшу через Беларусь. Они бросаются ветками и камнями.

В то же время белорусские пограничники следят за ситуацией, но не вмешиваются. По информации иностранных СМИ, Беларусь способствует незаконному пересечению польской границы мигрантами в ответ на санкции запада.

Фото: Марко Микхельсон