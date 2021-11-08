Ситуація з мігрантами на кордоні Польщі і Білорусі залишається напруженою. ЗМІ і Telegram-канали навіть повідомляють про стрілянину.

Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що звуки стрілянини лунали з польського боку. Водночас, за словами очевидців, постріли було чутно з білоруського боку.

Вдень 8 листопада біля білорусько-польського кордону помітили величезну групу біженців. Користувачі мережі, публікуючи відповідні відео, припустили, що це мігранти з Близького Сходу.

За інформацією журналістів, більшість з них — курди, які прибули в Білорусь з Іраку. Серед них багато жінок та дітей.

Через напружену ситуацію війська територіальної оборони Польщі перевели у підвищену готовність. На кордон стягнули понад 12 тис. солдатів.

Міністерство національної оборони Польщі оприлюднило відео, на якому видно, як поводяться мігранти, які намагаються прорватися до Польщі через Білорусь. Вони кидаються гілками та камінням.

Водночас білоруські прикордонники стежать за ситуацією, але не втручаються. За ігформацією іноземних ЗМІ, Білорусь сприяє незаконному перетину польського кордону мігрантами у відповідь на санкції заходу.

Фото: Марко Мікхельсон