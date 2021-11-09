16-летний Николай Харьковский, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь.

Ранее несовершеннолетний тоже отказывался это делать, но 5 ноября суд обязал его к принудительному отбору биологических образцов.

Об этом сообщил адвокат Игорь Черняк, представляющий в суде семью погибшего в результате смертельной аварии.

– Сегодня Николай Харьковский снова отказался от сдачи крови. Теперь уже после решения суда, которое к этому обязывало.

Адвокат рассказал, что в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови. По его словам, такие действия подозреваемого демонстрируют отказ от сотрудничества со следствием, а также отсутствие раскаяния.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал корреспонденту Укринформ, что эксперты имели образцы мочи 16-летнего Николая Харьковского. Экспертиза не показала, что в мочи несовершеннолетнего водителя был алкоголь или наркотики, поэтому данных достаточно для следствия.

Напомним, резонансное ДТП в Харькове с участием 16-летнего подростка произошло вечером 26 октября в центре города. Находясь за рулем авто Infiniti, парень проехал на красный свет светофора со скоростью более 170 км/ч.

Он врезался в легковушку Chevrolet, 58-летний водитель которой от полученных травм скончался на месте. Водитель Infiniti сильно не пострадал, но трое пассажиров иномарки получили травмы разной тяжести, их госпитализировали.

Против Николая Харьковского возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

28 октября его заключили под стражу без права внесения залога. По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, подозреваемому в смертельной аварии может грозить не больше семи лет заключения.

Фото: Суспільне Харків