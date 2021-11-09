16-річний Микола Харківський, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Харкові, відмовився здавати кров.

Раніше неповнолітній також відмовлявся це робити, але 5 листопада суд зобов’язав його до примусового відбору біологічних зразків.

Про це повідомив адвокат Ігор Черняк, який представляє у суді родину загиблого внаслідок смертельної аварії.

– Сьогодні Микола Харківський знову відмовився від здачі крові. Тепер уже після рішення суду, яке його до цього зобов’язувало.

Адвокат розповів, що в Україні не існує нормативного акту, що регулює процедуру примусового відбору зразків крові. За його словами, такі дії підозрюваного демонструють відмову від співпраці зі слідством, а також відсутність каяття.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів кореспонденту Укрінформ, що експерти мали зразки сечі 16-річного Миколи Харківського. Експертиза не показала, що у сечі неповнолітнього водія був алкоголь чи наркотики, тому цих даних достатньо для слідства.

Нагадаємо, резонансна ДТП у Харкові за участі 16-річного підлітка сталася увечері 26 жовтня у центрі міста. Перебуваючи за кермом авто Infiniti хлопець проїхав на червоне світло світлофора зі швидкістю понад 170 км/год.

Він врізався у легковик Chevrolet, 58-річний керманич якого від отриманих травм помер на місці. Водій Infiniti сильно не постраждав, але троє пасажирів іномарки отримали травми різної важкості, їх госпіталізували.

Проти Миколи Харківського відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

28 жовтня його взяли під варту без права внесення застави. За словами генерального прокурора Ірини Венедіктової, підозрюваному у смертельній аварії може загрожувати не більше семи років ув’язнення.

Фото: Суспільне Харків