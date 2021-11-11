В Николаеве парень выстрелил в свою девушку и сам обратился в полицию

В Николаеве полиция расследует обстоятельства получения телесных повреждений 18-летней девушки. В нее из пистолета выстрелил собственный 20-летний парень.

Пока девушка в больнице — ее жизни ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что парень сам набрал 102 и вызвал скорую медицинскую помощь.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что девушка получила телесные повреждения в результате неосторожного обращения с оружием заявителем.

Следователи начали уголовное производство. Пистолет, предварительно травматического действия, разрешение на приобретение и хранение которого законодательством не предусмотрено, правоохранители изъяли. Продолжается расследование.

В США светооператор и близкий друг погибшей Галины Хатчинс Сергей Светной подал судебный иск в Верховный суд Лос-Анджелеса против Алека Болдуина и съемочной команды.

Мужчина, который также являлся членом команды, заявил, что пуля едва не попала в него, поскольку он находился возле Галины и держал ее на руках, когда она умирала.