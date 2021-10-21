В Хмельницкой области объявили приговор мужчине, который на глазах у ребенка убил ее дедушку и бабушку. Трагедия произошла в 2019 году в селе Милевцы Каменец-Подольского района.

Мужчина имел неприязненные отношения с тестем и тещей. Он пришел в кухню, где отдыхали родители жены, и выстрелил в них из охотничьего ружья. Сначала злоумышленник попал в тещу. Это увидела его дочь, которая играла в комнате.

8-летняя девочка бросилась прикрыть дедушку, но ее отца это не остановило. Мужчина выстрелил мимо дочери, в результате чего она получила ранение. От полученных травм пенсионеры погибли на месте.

В доме также находилась жена стрелка и еще одна дочь. Старшая дочь выбежала на улицу и вызвала полицию.

Жене удалось забрать оружие у мужчины и выбросить в коряги. После этого он залез в машину и поджег ее, однако соседи погасили пожар.

Каменец-Подольский городской районный суд завершил рассмотрение дела об убийстве двух человек, совершенного способом, опасным для жизни многих людей (пп. 1,5 ч. 2 ст. 115 УК). В суде обвиняемый полностью признал свою вину, но не раскаялся и не извинился.

Жителя села Милевцы приговорили к пожизненному лишению свободы. Также суд приговорил взыскать с обвиняемого 1 млн грн морального возмещения.

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