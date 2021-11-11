Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві хлопець вистрілив у свою дівчину та сам звернувся у поліцію

Абрамова Юлія редакторка стрічки
швидка допомога

У Миколаєві поліція розслідує обставини отримання тілесних ушкоджень 18-річної дівчини. В неї з пістолета вистрілив її 20-річний хлопець.

Наразі дівчина у лікарні – її життю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що хлопець сам набрав 102 та викликав швидку медичну допомогу.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що дівчина отримала тілесні ушкодження внаслідок необережного поводження зі зброєю заявником.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Пістолет, попередньо травматичної дії, дозвіл на придбання та зберігання якого законодавством не передбачений, правоохоронці вилучили. Триває розслідування.

Читайте
Поранив доньку і застрелив батьків дружини: на Хмельниччині засудили чоловіка

У США світлооператор та близький друг загиблої Галини Гатчинс Сергій Светной подав судовий позов до Верховного суду Лос-Анджелеса проти Алека Болдвіна та знімальної команди.

Чоловік, який також був членом команди, заявив, що куля ледь не влучила в нього, оскільки він був біля Галини і тримав її на руках, коли вона вмирала.

 

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка