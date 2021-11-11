У Миколаєві хлопець вистрілив у свою дівчину та сам звернувся у поліцію

У Миколаєві поліція розслідує обставини отримання тілесних ушкоджень 18-річної дівчини. В неї з пістолета вистрілив її 20-річний хлопець.

Наразі дівчина у лікарні – її життю нічого не загрожує.

У поліції повідомили, що хлопець сам набрав 102 та викликав швидку медичну допомогу.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що дівчина отримала тілесні ушкодження внаслідок необережного поводження зі зброєю заявником.

Слідчі розпочали кримінальне провадження. Пістолет, попередньо травматичної дії, дозвіл на придбання та зберігання якого законодавством не передбачений, правоохоронці вилучили. Триває розслідування.

У США світлооператор та близький друг загиблої Галини Гатчинс Сергій Светной подав судовий позов до Верховного суду Лос-Анджелеса проти Алека Болдвіна та знімальної команди.

Чоловік, який також був членом команди, заявив, що куля ледь не влучила в нього, оскільки він був біля Галини і тримав її на руках, коли вона вмирала.