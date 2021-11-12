Били током и не давали спать: Куликовский рассказал о пытках в тюрьме Изоляция

Служба безопасности Украины опубликовала отдельные фрагменты свидетельств бывшего боевика террористической организации “ДНР” Дениса Куликовского.

Он возглавлял незаконную тюрьму Изоляция, находящуюся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Денис Куликовский не отрицает, что работал так называемым инспектором охраны этой тюрьмы до декабря 2014 года, а затем его назначили на должность начальника.

Он рассказал, что его задачей было так сказать вытянуть показания из пленных. По словам Куликовского, на подобных допросах были сотрудники ФСБ России и врач, чтобы если задержанному станет плохо, его откачали.

Среди насилия, которое применяли к заключенным, были пытки электричеством с помощью полевого телефона ТА, когда через голые провода пропускали ток.

— К задержанным, которые отказывались от сотрудничества, применялись пытки. А именно “тапик”, он же телефонный аппарат, привязывался к пальцам на ногах, или врач, который это все делал, привязывал к гениталиям. Людей держали в одиночной камере, где нет ничего, их не выводили в туалет, – рассказал Куликовский.

Пытались выбить показания и тем, что не давали воды, не кормили и не давали спать.

Задержанный Денис Куликовский утверждает, что был начальником Изоляции до июля 2015 года. Но когда его на этом месте заменили, он все равно оставался на территории тюрьмы до января 2018 года и занимался выбиванием показаний.

9 ноября в Киеве задержали Дениса Куликовского — главного военного преступника, бывшего боевика террористической организации “ДНР”, главу незаконной тюрьмы Изоляция на временно оккупированной территории Донецкой области.

По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противозаконно заключенных граждан Украины.

10 ноября Приморский районный суд Мариуполя избрал Денису Куликовскому меру пресечения в виде содержания под стражей.