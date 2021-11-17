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Пострадали несколько учеников: на Львовщине школьный автобус столкнулся с грузовиком

Валентина Летяк редактор ленты
на Львівщині шкілький автобус зіткнувся з вантажівкою

В Червоноградском районе Львовской области в результате столкновения школьного автобуса и грузовика травмированы несколько детей, находившихся в салоне.

ДТП произошло 17 ноября около 8.30 вблизи села Бышев.

Этот автобус вез 12 учеников в Бышевскую ООШ І-ІІІ степеней, за рулем был 54-летний местный житель.

Грузовиком ДАФ управлял 28-летний житель одного из сел Червоноградского района.

В результате аварии пострадал 16-летний школьник, с травмами его госпитализировали в больницу. Медики устанавливают диагнозы еще семерых учащихся.

ДТП зі шкільким автобусом та вантажівкою на Львівщині

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения. Наказание по этой статье – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В настоящее время патрульные устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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