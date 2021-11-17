В Днепре на Центральном мосту произошло дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter 313 CDI. Водителю не удалось справиться с управлением.

Согласно предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, транспортное средство столкнулось с отбойником и перевернулось на правую сторону на проезжей части.

К счастью, во время аварии никто не погиб. Водителя и пассажиров на месте ДТП осмотрели работники экстренной медицинской помощи, однако они отказались от госпитализации.

Сотрудники спасательной службы осуществили комплекс противопожарных мероприятий на месте происшествия во избежание возгорания транспортного средства.

Для ликвидации последствий аварии привлекли пятерых спасателей из личного состава и одну единицу пожарно-спасательной техники ГСЧС. Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия в Днепре.