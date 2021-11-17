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Постраждали кілька учнів: на Львівщині шкілький автобус зіткнувся з вантажівкою

Валентина Летяк редакторка стрічки
на Львівщині шкілький автобус зіткнувся з вантажівкою

У Червоноградському районі Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмовано кілька дітей, які були в салоні.

ДТП сталася 17 листопада близько 8.30 поблизу села Бишів.

Цей автобус віз 12 неповнолітніх учнів до Бишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за кермом був 54-річний місцевий мешканець.

Вантажівкою ДАФ кермував 28-річний житель одного з сіл Червоноградського району.

Внаслідок аварії постраждав 16-річний школяр, з травмами його госпіталізували до лікарні. Медики встановлюють діагнози ще сімох учнів.

ДТП зі шкільким автобусом та вантажівкою на Львівщині

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху. Покарання за цією статтею – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Зараз патрульні встановлюють причини та обставини аварії.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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