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Затянул ребенка силой в подъезд: в Никополе будут судить 49-летнего мужчину

Юля Захарченко редактор ленты
Напад на поліцейського в Івано-Франківську

В Никополе 49-летний мужчина в подъезде одного из жилых домов напал на ребенка и угрожал ему ножом. Местного жителя города будут судить за развращение 10-летней девочки.

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, нападение на несовершеннолетнюю произошло в феврале 2021 года. Мужчина силой затащил ребенка в подъезд, где начал угрожать ему ножом.

Злоумышленник применил физическую силу и совершил в отношении девочки развратные действия сексуального характера. В прокуратуре отметили, что школьнице чудом удалось вырваться от мужчины и убежать.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт относительно местного жителя Никополя. Правонарушителя подозревают по статье 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение сроком до восьми лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такого. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

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Фото: Нацполиция

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