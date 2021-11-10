В Одессе 37-летний мужчина насиловал свою 7-летнюю падчерицу, когда ребенок находился в беспомощном состоянии, не мог оказать физическое сопротивление и понять, что произошло.

По данным Одесской областной прокуратуры, отчим применил психологическое давление и приказал девочке не рассказывать о сексуальных действиях, которые он совершил в отношении нее.

Он насиловал ребенка более полутора лет — с начала 2020 года до июня 2021 года. По данным СМИ, отчим развращал ребенка более 10 раз.

Прокуроры направили обвинительный акт в одесский суд относительно 37-летнего уроженца Винницкой области. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

Мужчину подозревают по статье 152 (Изнасилование) УК Украины. Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

Также в суд направили обвинительный акт относительно матери ребенка по статье 166 (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

По данным местных СМИ, отчим насиловал падчерицу, когда мать девочки находилась на работе. Он систематически вступал в половые отношения со школьницей, пока она не рассказала об этом своей бабушке.