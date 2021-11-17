У Нікополі 49-річний чоловік у під’їзді одного з житлових будинків напав на дитину та погрожував їй ножем. Місцевого жителя міста судитимуть за розбещення 10-річної дівчинки.

За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, напад на неповнолітню стався у лютому 2021 року. Чоловік силою затягнув дитину до під’їзду, де почав погрожувати їй ножем.

Зловмисник застосував фізичну силу та вчинив щодо дівчинки розпусні дії сексуального характеру. У прокуратурі зазначили, що школярці дивом вдалося вирватися від чоловіка та втекти.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт щодо місцевого мешканця Нікополя. Правопорушника підозрюють за статтею 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення терміном до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років або без такого. Судовий розгляд кримінального провадження триває.