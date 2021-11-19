В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Южное шоссе. Людей зажало в автомобиле, поэтому спасателям пришлось деблокировать травмированных.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, авария на автодороге произошла утром 19 ноября. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с прицепом грузовика.

Трех человек зажало конструкциями разбитого транспортного средства. Спасателям удалось деблокировать граждан из машины с помощью гидравлического инструмента.

Еще трех человек вывели из автомобиля и передали медицинским работникам. Пострадавших госпитализировали в местную городскую больницу.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 10 спасателей из личного состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и две единицы техники.

Правоохранительные органы расследуют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия на улице Южное шоссе в Запорожье.