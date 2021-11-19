У Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Південне шосе. Людей затисло в автомобілі, тож рятувальникам довелося деблокувати травмованих.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, аварія на автодорозі сталася вранці 19 листопада. Автомобіль Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з причепом вантажівки.

Трьох осіб затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу. Рятувальникам вдалося деблокувати громадян з машини за допомогою гідравлічного інструменту.

Ще трьох людей вивели з автомобіля та передали медичним працівникам. Постраждалих госпіталізували до місцевої міської лікарні.

Для ліквідації наслідків аварії залучили 10 рятувальників з особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та дві одиниці техніки.

Наразі правоохоронні органи розслідують всі обставини та можливі причини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Південне шосе у Запоріжжі.