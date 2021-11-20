Одесский предприниматель, который связан с рынком продукции водных биоресурсов, предлагал одному из криминальных авторитетов 100 тысяч гривен за убийство своего конкурента.

Преступник, к которому обратился злоумышленник, находится в тюрьме за похищение человека, вымогательство и разбой, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Заключенный в свою очередь обратился к своим знакомым на свободе, через которых подобрал посредника, занимавшегося непосредственной подготовкой покушения, а также самого киллера. Ими оказались лица, ранее неоднократно судимые за тяжкие преступления.

Сотрудники местного управления миграционной полиции установили место и время покушения и предупредили бизнесмена.

Когда исполнитель приехал на рынок, где работал потерпевший, которому он должен был нанести травмы несовместимые с жизнью – он был задержан бойцами батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области.

Кроме того, задержан также заказчик и другие лица, участвовавшие в организации убийства. В их домах, машинах, а также камере содержания были проведены обыски, в ходе которых изъяты доказательства их причастности, оружие, гранату и наркотические вещества.

Полиция предотвратила заказное убийство одесского предпринимателя / 8 фотографий

Действия злоумышленников квалифицировали как нарушение ч.2 ст.15 (Покушение на совершение преступления) и ч.2 ст.115 (Заказное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

Фигурантам дела грозит тюремное заключение от 10 до 15 лет, либо пожизненный срок.