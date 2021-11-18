В Киеве произошло жестокое убийство: части тела жертвы нашли в мусорном баке

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти неизвестного человека, чья личность на данный момент устанавливается.

Части его тела были обнаружены в одном из мусорных контейнеров на бульваре Дружбы Народов, сообщила представитель отдела коммуникации полиции Киева Оксана Тищенко.

На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции, следственно-оперативные группы, кинологи и судмедэксперт.

Они проводят осмотр места происшествия, ищут возможных свидетелей, а также изучают записи с ближайших камер видеонаблюдения. Также ведутся оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к убийству.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, вечером среды, 17 ноября, в Николаеве во дворе одного из многоквартирных домов на улице Сенной был убит мужчина, а еще один получил огнестрельные ранения. Личность убитого официально не раскрывается, однако по данным местных СМИ им является 51-летний бизнесмен Игорь Плиндык.

На месте происшествия работали следователи, кинологи, оперативники и эксперты. В городе была введена специальная операция. Им удалось найти оружие, из которого был убит мужчина.

В нескольких кварталах обнаружили охотничье ружье, на котором были следы крови. Оружие отправлено на экспертизу.