Одеський підприємець, який пов’язаний із ринком продукції водних біоресурсів, пропонував одному з кримінальних авторитетів 100 тис. грн за вбивство свого конкурента.

Злочинець, до якого звернувся зловмисник, перебуває у в’язниці за викрадення людини, вимагання та розбій, повідомила прес-служба Національної поліції.

Ув’язнений зі свого боку звернувся до своїх знайомих на волі, через яких підібрав посередника, що займався безпосередньо підготовкою замаху, а також самого кілера. Ними виявилися особи, які раніше неодноразово були засуджені за тяжкі злочини.

Співробітники місцевого управління міграційної поліції встановили місце та час замаху й попередили бізнесмена.

Коли виконавець приїхав на ринок, де працював потерпілий, якому він мав нанести травми, несумісні з життям, його затримали бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.

Крім того, затримано також замовника та інших осіб, які брали участь в організації вбивства. У їхніх будинках, машинах, а також камері утримання було проведено обшуки, під час яких вилучено докази їхньої причетності, зброю, гранату та наркотичні речовини.

Поліція запобігла замовному вбивству одеського підприємця / 8 фотографий

Дії зловмисників кваліфікували як порушення ч.2 ст.15 (Замах на скоєння злочину) та ч.2 ст.115 (Замовне вбивство, скоєне групою осіб за попередньою змовою) КК України.

Фігурантам справи загрожує ув’язнення від 10 до 15 років, або довічний термін.