В Киеве 33-летнего жителя многоэтажки на столичной Троещине зарезал на 12 лет старший товарищ из-за ревности к общей знакомой.

Мужчину в луже крови нашла мать на следующий день после убийства.

Полицейским женщина рассказала, что сын не отзывался, когда она вернулась домой поздно вечером. Однако решив, что сын спит, не стала его беспокоить.

Когда утром женщина увидела, что произошло, позвала на помощь соседку.

– Он лежал в комнате на животе. Понятно, что он был холодным. Я говорю: здесь крови полно. Он не умер, а его убили, – рассказывает корреспонденту Надзвичайних новин соседка убитого Татьяна.

Когда мать немного пришла в себя, смогла рассказать правоохранителям, с кем в последний раз видела сына.

Во время допроса, мужчина, на которого указала женщина, признался, что напал с ножом на 33-летнего знакомого на почве ревности.

Как сообщила пресс-секретарь Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская, 45-летний злоумышленник нанес своей жертве несколько ударов в шею и грудь.

Предполагаемое орудие преступления – нож со следами бурого цвета – изъяли и направили на экспертизу.

Однако соседи уверены: главная причина убийства – алкоголь.

– Какая там ревность? Выпили и подрались, вот и все. Они, как напьются, все вместе и спят. Он (погибший, – Ред.) часто ходил избитый. К тому все шло, – говорит женщина.

Жители многоэтажки, где произошло убийство, добавляют: это уже третья смерть в этой квартире за 10 лет.

Сперва умер иностранец, арендовавший там квартиру, а затем во сне умер старший сын хозяйки.

На данный момент 45-летнего взяли под стражу на два месяца. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Женщина, за которую мужчины сражались на смерть, проходит по делу как свидетель.