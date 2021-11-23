У Києві 33-річного жителя багатоповерхівки на столичній Троєщині зарізав на 12 років старший товариш через ревнощі до спільної знайомої.

Чоловіка в калюжі крові знайшла мати на наступний день після вбивства.

Поліцейським жінка розповіла, що син не відгукувався, коли вона повернулась додому пізно увечері. Вирішивши, що син спить, не потурбувала його.

Коли вранці жінка побачила, що сталося, покликала на допомогу сусідку.

– Він лежав у кімнаті на животі. Зрозуміло, що він був холодний. Я кажу: Тут крові повно. Він не помер, а його вбили, – розповідає кореспонденту Надзвичайних новин сусідка вбитого Тетяна.

Коли мати трішки оговталася, змогла розповісти правоохоронцям, із ким востаннє бачила сина.

Під час допиту, чоловік, на якого вказала жінка, зізнався, що напав із ножем на 33-річного знайомого через ревнощі.

Як повідомила речниця Деснянського управління поліції Києва Наталія Федоровська, 45-річний зловмисник наніс своїй жертві кілька ударів у шию та груди.

Ймовірне знаряддя злочину – ніж із слідами бурого кольору – вилучили та направили на експертизу.

Однак сусіди певні: головна причина вбивства – алкоголь.

– Які там ревнощі? Випили й побились, ось і все. Вони, як нап’ються, всі разом і сплять. Він (загиблий, – Ред.) часто ходив побитий. До того все йшло, – каже жінка.

Жителі багатоповерхівки, де сталося вбивство, додають: це вже третя смерть у цій квартирі за 10 років.

Спершу помер іноземець, який орендував там квартиру, а потім уві сні помер старший син господині.

Нині 45-річного зловмисника взяли під варту на два місяці. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Жінка, за яку чоловіки билися на смерть, проходить у справі як свідок.