Судно з мігрантами затонуло в Ла-Манші, десятки людей загинули

Біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих.
– Я знаю, що на цьому човні було 50 людей. Я чув, що 30 людей загинули і близько п’яти або шести людей було знайдено, – сказав начальник портів Кале та Болтон Жан-Марк Пюіссо.
Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін попередив, що кількість померлих не остаточна – багато тіл ще можуть перебувати у воді.
UPDATE: Death toll from sunken migrant boat rises to over 30. Search efforts are still continuing in the English Channel near France’s Calais for more bodies pic.twitter.com/ljlZaOdAnf
— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 24, 2021
Повідомляється, що човен був перевантажений людьми, серед яких були жінки та діти.
Migrants Feared Dead After Boat Capsizes in English Channelhttps://t.co/EeTMKtjCDD
— Layaria (@LayariaNetwork) November 24, 2021
Він перекинувся в бурхливе море через дощ і холодну погоду та був знайдений рибалками. Після цього на місце прибули три судна берегової охорони та вертоліт.
Трагедію називають найбільшою за кількістю втрат людських життів внаслідок перетину мігрантами Ла-Маншу.
Попереднім максимумом була сім’я із п’яти курдів-іранців, які потонули у жовтні минулого року.
Раніше цього року потонули, намагаючись дістатися Британії, 14 людей.
Джерело: Daily Mail, Independent