Судно з мігрантами затонуло в Ла-Манші, десятки людей загинули

Біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих.

– Я знаю, що на цьому човні було 50 людей. Я чув, що 30 людей загинули і близько п’яти або шести людей було знайдено, – сказав начальник портів Кале та Болтон Жан-Марк Пюіссо.

Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін попередив, що кількість померлих не остаточна – багато тіл ще можуть перебувати у воді.

UPDATE: Death toll from sunken migrant boat rises to over 30. Search efforts are still continuing in the English Channel near France’s Calais for more bodies pic.twitter.com/ljlZaOdAnf — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 24, 2021

Повідомляється, що човен був перевантажений людьми, серед яких були жінки та діти.

Migrants Feared Dead After Boat Capsizes in English Channelhttps://t.co/EeTMKtjCDD — Layaria (@LayariaNetwork) November 24, 2021

Він перекинувся в бурхливе море через дощ і холодну погоду та був знайдений ​​рибалками. Після цього на місце прибули три судна берегової охорони та вертоліт.

Трагедію називають найбільшою за кількістю втрат людських життів внаслідок перетину мігрантами Ла-Маншу.

Попереднім максимумом була сім’я із п’яти курдів-іранців, які потонули у жовтні минулого року.

Раніше цього року потонули, намагаючись дістатися Британії, 14 людей.

Джерело: Daily Mail, Independent

Фото: Скріншот відео TRT World Now