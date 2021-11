Судно з мігрантами затонуло в Ла-Манші, десятки людей загинули

Біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих.

Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін попередив, що кількість померлих не остаточна – багато тіл ще можуть перебувати у воді.

UPDATE: Death toll from sunken migrant boat rises to over 30. Search efforts are still continuing in the English Channel near France’s Calais for more bodies pic.twitter.com/ljlZaOdAnf

