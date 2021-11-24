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Судно з мігрантами затонуло в Ла-Манші, десятки людей загинули

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Судно з мігрантами затонуло в Ла-Манші, десятки людей загинули

Біля берегів Кале в Ла-Манші затонув човен, на якому перебувало близько 50 мігрантів, що прямували до Великої Британії. Місцеві ЗМІ повідомляють про десятки загиблих.

– Я знаю, що на цьому човні було 50 людей. Я чув, що 30 людей загинули і близько п’яти або шести людей було знайдено, – сказав начальник портів Кале та Болтон Жан-Марк Пюіссо.

Заступник голови регіонального транспорту та мер Тетегема, розташованого неподалік Дюнкерка, Франк Дерсін попередив, що кількість померлих не остаточна – багато тіл ще можуть перебувати у воді.

Повідомляється, що човен був перевантажений людьми, серед яких були жінки та діти.

Він перекинувся в бурхливе море через дощ і холодну погоду та був знайдений ​​рибалками. Після цього на місце прибули три судна берегової охорони та вертоліт.

Трагедію називають найбільшою за кількістю втрат людських життів внаслідок перетину мігрантами Ла-Маншу.

Попереднім максимумом була сім’я із п’яти курдів-іранців, які потонули у жовтні минулого року.

Раніше цього року потонули, намагаючись дістатися Британії, 14 людей.

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Джерело: Daily Mail, Independent

Фото: Скріншот відео TRT World Now

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