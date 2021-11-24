Шполянский районный суд Черкасской области назначил 16-летнему подростку приговор в виде 10 лет лишения свободы.

Наказание несовершеннолетний будет отбывать за разбойное нападение, изнасилование и завершенное покушение на умышленное убийство 50-летней женщины.

По данным следствия, преступление произошло еще в январе 2021 года. Тогда нетрезвый обвиняемый вечером напал с ножом в безлюдной местности на жительницу Звенигородского района.

Злоумышленник сначала забрал у женщины мобильный телефон и деньги, а затем изнасиловал ее.

Чтобы скрыть преступления и избежать в дальнейшем разоблачения, попытался убить жертву. Ударив ее ножом в шею, несовершеннолетний скрылся с места происшествия.

От смерти женщину спасло лишь то, что ей успели оказать медицинскую помощь.

Вину подсудимого в совершении уголовно наказуемых деяний в полном объеме доказала сторона обвинения, собрав достаточно доказательств.

Кроме того, прокуратуре удалось добиться, чтобы осужденного держали под стражей, пока приговор не вступит в законную силу.

Источник: Черкасская областная прокуратура