Шполянський районний суд Черкаської області призначив 16-річному підлітку вирок у вигляді 10 років позбавлення волі.

Покарання неповнолітній відбуватиме за розбійний напад, зґвалтування та завершений замах на умисне вбивство 50-річної жінки.

За даними слідства, злочин стався ще в січні 2021 року. Тоді нетверезий обвинувачений увечері напав із ножем у безлюдній місцевості на жительку Звенигородського району.

Зловмисник спершу забрав у жінки мобільний телефон та гроші, а потім зґвалтував її.

Щоб приховати злочини та уникнути в подальшому викриття, спробував вбити жертву. Вдаривши її ножем у шию, неповнолітній утік із місця події.

Від смерті жінку врятувало лише те, що їй встигли надати медичну допомогу.

Вину підсудного у вчиненні кримінально караних діянь у повному обсязі довела сторона обвинувачення, зібравши достатньо доказів.

Крім того, прокуратурі вдалося домогтись, щоб засудженого тримали під вартою, доки вирок не набуде законної сили.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура