В результате ДТП на окружной под Харьковом погибли три человека. Они находились в салоне такси, который раздавил грузовик.

Погиб водитель такси, пенсионерка и ее внук. Об этом сообщил Сергей Болвинов — временный исполняющий обязанности начальника Следственного управления полиции Харьковской области.

По его словам, ребенку было примерно три-четыре года.

После смертельного ДТП на окружной на въезде в Харьков полиция задержала водителя грузового автомобиля MAN. По предварительным данным, он проехал на красный свет светофора.

Болвинов рассказал, что автомобиль MAN с полуприцепом столкнулся с Chevrolet Nubira. После этого грузовик перекинулся на левый борт на встречную полосу, где двигался автомобиль такси Renault. Полуприцеп также задел Suzuki.

Пять человек отвезли в больницу. Также полиция устанавливает, был ли водитель MAN трезвым.

ДТП на окружной в Харькове произошло вечером 25 ноября. На въезде в город столкнулись пять автомобилей — три легковушки и два грузовика.

Одна из фур раздавила такси. На месте работает полиция и спасатели.

На фото и видео, которые обнародовала полиция, видно рассыпанный щебень, который перевозил один из грузовиков.

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Источник: Суспільне