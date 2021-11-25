На въезде в Харьков произошло масштабное ДТП — столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из грузовиков раздавил такси.

Сообщение об аварии на под Харьковом на линию 102 поступило в 18.25. На место ДТП прибыли полиция и спасатели.

В результате аварии на въезде в Харьков есть погибшие, сейчас полиция выясняет их количество и все обстоятельства инцидента.

На видео и фото, которые обнародовали в полиции, видно, что один из грузовиков перевозил щебень.

По данным местных СМИ, авария произошла на окружной в районе Салтовского шоссе.

ДТП под Харьковом — фото и видео

Столкнулись пять авто: на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП / 4 фотографии

26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП с участием подростка. 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский проигнорировал красный свет светофора и на большой скорости врезался в Chevrolet .

В результате столкновения водитель Chevrolet погиб. Трое пассажиров Infiniti получили травмы. Суд арестовал 16-летнего виновника ДТП Infiniti на 60 дней без права на залог. Позже он признал свою вину.

11 ноября в Харькове водитель Toyota Land Cruiser сбил двух подростков, переходивших дорогу на пешеходном переходе. От удара 13-летнюю девочку отбросило, а ее сверстника авто протянуло еще несколько метров.

Дети получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Водителю Toyota Land Cruiser вручили подозрение, затем его взяли под стражу с залогом более 340 тыс. грн.

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