Внаслідок ДТП на окружній під Харковом загинуло троє людей. Вони перебували у салоні таксі, яку розчавила вантажівка.

Загинув водій таксі, пенсіонерка та її внук. Про це повідомив Сергій Болвінов – тимчасовий виконувач обов’язків начальника Слідчого управління поліції Харківської області.

За його словами, дитині було приблизно три-чотири роки.

Після смертельної ДТП на окружній на в’їзді до Харкова поліція затримала водія вантажівки MAN, який перетинав перехрестя на червоне світло світлофора.

Болвінов розповів, що автомобіль MAN з напівпричепом зіткнувся з Chevrolet Nubira. Після цього вантажівка перекинулася на лівий борт на зустрічну смугу, де перебував автомобіль таксі Renault. Напівпричеп також зачепив Suzuki.

Внаслідок ДТП на окружній у Харкові постраждали п’ять осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

ДТП на окружній у Харкові сталася увечері 25 листопада. На в’їзді до міста зіштовхнулося п’ять автомобілів – три легковики та дві вантажівки.

Одна з фур розчавила таксі. На місці працює поліція та рятувальники.

На фото та відео, які оприлюднила поліція, видно розсипаний щебінь, який перевозила одна з вантажівок.