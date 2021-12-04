Дунаевецкий районный суд приговорил жителя Хмельнитчины тюремному заключению по обвинению в пытках малолетних детей раскаленной кочергой (часть 1 статьи 127 Уголовного кодекса).

Как уточняется, мужчине дали четыре года лишения свободы из пяти возможных.

– По данным следствия, в мае 2021 года изверг заставил 6-летнюю дочь и 8-летнего сына раздеться, а затем бил и обжигал их раскаленной кочергой, – говорится в сообщении местной прокуратуры.

Как уточняется, следы пыток работники заведения, где учились пострадавшие.

– С многочисленными ожогами их сразу госпитализировали в лечебное учреждение и передали под наблюдение органов опеки и попечительства. Теперь их психологическое состояние несколько улучшилось. Решается вопрос о лишении обидчика родительских прав, – отметили в прокуратуре.

По данным ведомства, дети были настолько напуганы, что не сразу рассказали правду, а в последствии – боялись возвращения домой.

Источник: прокуратура Хмельницкой области

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