Дунаєвецький районний суд засудив мешканця Хмельниччини до тюремного ув’язнення за звинуваченням у тортурах малолітніх дітей розпеченою кочергою (частина 1 статті 127 Кримінального кодексу).

Як уточнюється, чоловікові дали чотири роки позбавлення волі із п’яти можливих.

– За даними слідства, у травні 2021 року нелюд примусив 6-річну доньку та 8-річного сина роздягнутися, а потім бив і обпалював їх розпеченою кочергою, – йдеться у повідомленні місцевої прокуратури.

Як уточнюється, сліди тортур помітили працівники закладу, де навчалися постраждалі.

– З численними опіками їх одразу госпіталізували до лікувального закладу та передали під нагляд органів опіки та піклування. Тепер їхній психологічний стан дещо покращився. Вирішується питання про позбавлення кривдника батьківських прав, – зазначили у прокуратурі.

За даними відомства, діти були настільки налякані, що не одразу розповіли правду, а згодом – боялися повернення додому.

Джерело: прокуратура Хмельницької області

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