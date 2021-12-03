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Факты / Происшествия

Мокрый снег обесточил 90 сел во Львовской области и на Закарпатье

Валентина Летяк редактор ленты
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В двух областях Украины в результате непогоды, в частности осадков в виде мокрого снега, из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 декабря света нет в 86 населенных пунктах во Львовской области и в четырех – на Закарпатье.

В настоящее время ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Синоптики прогнозируют на 3 декабря в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях значительные снегопады, налипание мокрого снега, метели, а на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В Карпатах также сильный снег, что соответствует II или оранжевому уровню опасности.

Такие погодные условия могут осложнить движение транспорта на дорогах и улицах.

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Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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