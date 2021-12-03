У двох областях України внаслідок негоди, зокрема опадів у вигляді мокрого снігу, через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 грудня світла немає у 86 населених пунктах у Львівській області та у чотирьох – на Закарпатті.

Зараз ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Синоптики прогнозують на 3 грудня у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській областях значні снігопади, налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий).

У Карпатах також сильний сніг, що відповідає ІІ або помаранчевому рівню небезпеки.

Такі погодні умови можуть ускладнити руху транспорту на дорогах і вулицях.