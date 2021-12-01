Непогода в Украине: без света остались более 50 населенных пунктов

В Украине из-за неблагоприятных погодных условий без электричества остались более пяти десятков населенных пунктов.

Об этом 1 декабря сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, без света из-за порывов ветра и мокрого снега остались в общей сложности 56 населенных пунктов.

В частности, были обесточены 37 населенных пунктов в Ивано-Франковской, восемь – в Черниговской, шесть – в Черновицкой, три – в Закарпатской и два – в Донецкой областях.

Уточняется, что для устранения проблем были отправлены специалисты облэнерго.

Также в ГСЧС предупредили, что в период с 1 по 2 декабря на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровня воды до 0,8 м.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на большей части Украины в первый день зимы ожидается мокрый снег.

Неблагоприятные погодные условия, сопровождаемые порывами ветра, сохранятся до 2 декабря.

По словам синоптиков, холоднее всего будет на Закарпатье.