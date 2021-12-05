В Киевской области сотрудник полиции совершил смертельное ДТП, жертвами которого стали два молодых человека.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киевской области, ДТП произошло около 23.00 субботы, 4 декабря.

Известно, что 32-летний полицейский, находившийся за рулем собственного автомобиля Volkswagen Passat, ехал в направлении населенного пункта Новые Петровцы.

В какой-то момент он совершил столкновение с легковушкой ЗАЗ-Таврия. На месте аварии погиб пассажир ЗАЗ. Ему было 23 года.

В больницу госпитализировали 23-летнего водителя легковушки ЗАЗ и 22-летнюю пассажирку. Впоследствии девушка скончалась в результате полученных травм.

Полицейский-водитель Volkswagen уже задержан. Сейчас правоохранители выясняют, находился ли он на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Для этого его доставили в медицинское учреждение для экспертизы.

Выяснением обстоятельств аварии занимаются сотрудники Государственного бюро расследований.

В то же время в Главном управлении Национальной полиции по факту ДТП проведут служебное расследование.

1 декабря на Днепропетровском шоссе в Кривом Роге произошло смертельное ДТП: грузовой автомобиль ГАЗ сбил двух пешеходов, стоявших в районе разделительной полосы, и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 33-летняя женщина погибла на месте, а ее 5-летнего сына забрала скорая.

27 ноября в Черкасской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, во время которого пострадала 20-летняя девушка, которой оторвало руку.

Недавно в городе Каменское Днепропетровской области автомобиль наехал на четырех пешеходов: двух женщин и двоих детей. На месте аварии погибла мать, а затем в больнице скончался ее трехлетний сын. В медицинское учреждение доставили 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину.