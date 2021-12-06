Контрразведка СБУ задержала боевика из группировки Сомали

Во время спецоперации в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины установили местонахождение и задержали еще одного боевика. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки Сомали.

В пресс-службе СБУ сообщили, что это местный житель, присоединившийся к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.

— Злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НЗФ “ДНР”, которое оказывало вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе населенных пунктов Широкая Балка, Пикузы, Доломитное Донецкой области, — говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где пытался избежать правосудия.

Во время обысков по его местонахождению правоохранители обнаружили: “военный билет ДНР” и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Подозреваемый также предоставил обличительные показания по поводу кадровых военнослужащих ВС РФ, занимающих должности советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Участие в террористической группе или террористической организации УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.