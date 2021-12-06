Контррозвідка СБУ затримала бойовика із угруповання Сомалі

Під час спецоперації у Донецькій області співробітники Служби безпеки України встановили місцеперебування та затримали ще одного бойовика. Ним виявився стрілець незаконного збройного угруповання Сомалі.

У прес-службі СБУ повідомили, що це місцевий житель, який приєднався до незаконних збройних формувань у грудні 2018 року.

— Зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ “ДНР”, яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним у операції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Широка Балка, Пікузи, Доломітне Донецької області, – йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник полишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де намагався уникнути правосуддя.

Під час обшуків за його місцеперебуванням правоохоронці виявили: “військовий квиток ДНР” та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Підозрюваний також надав викривальні покази щодо кадрових військовослужбовців ЗС РФ, що перебувають на посадах радників та здійснюють безпосереднє керівництво незаконними збройними формуваннями.

Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Участь у терористичній групі чи терористичній організації КК України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.