Водитель грузовика DAF, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом Mercedes Sprinter. Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал об обстоятельствах ДТП на Черниговщине, в которой погибли 13 человек, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

– Полиция расследует обстоятельства трагедии и проводит необходимые следственные действия. Призываю всех тщательно соблюдать правила дорожного движения! Ведь их нарушение оплачивается не только штрафами, но и жизнью ни в чем не повинных людей, – написал министр в соцсети.

Он предупредил об ответственности водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на так называемой лысой резине, и тех, кто превышает скорость и правила маневрирования.

Монастырский сообщил, что уже в декабре по его инициативе в Верховную Раду внесут законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Утром 7 декабря на трассе Чернигов — Гремяч в районе села Брусилов столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутка Mercedes Sprinter сообщением Чернигов — Сосница.

Жертвами ДТП в Черниговской области стали 13 человек, еще семеро находятся в тяжелом состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек – часть 3 статьи 286 УКУ.

В прокуратуре ранее среди вероятных факторов, повлекших смертельное ДТП, назвали погодные условия, а также состояние дорожного покрытия и микроавтобуса.