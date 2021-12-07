Вранці 7 грудня сталася масштабна ДТП на Чернігівщині. Неподалік села Брусилів (траса Н-27 Чернігів – Грем’яч) зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка. За офіційними даними, 11 осіб загинули на місці ДТП, ще двоє померли у лікарні. З огляду на серйозність травм кількість жертв може зрости.

Ситуація на місці ДТП

Поліція Чернігівської області отримала повідомлення про ДТП близько 8.00 ранку. На місце події також прибули рятувальники: до ліквідації наслідків аварії було залучено 30 осіб та 13 спецавтомобілів, включно з автокраном та тягачем КрАЗ.

Один із водіїв загинув, усі постраждалі у важкому стані: що відомо про ДТП під Черніговом / 3 фотографии

Тіла постраждалих рятувальники оперативно передавали медикам, також на місці ДТП працювали психологи ДСНС.

– На час роботи аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Організовано об’їзд ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та у зворотному напрямку, – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Свою роботу на місці аварії продовжують слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.

Один із водіїв загинув, усі постраждалі у важкому стані: що відомо про ДТП під Черніговом / 4 фотографии

Причини ДТП під Черніговом

Близько 15.00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський опублікував відеозвернення, у якому розповів про обставини ДТП біля Брусилова.

За його словами, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху. Попередньо встановлено, що водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Дещо раніше керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявив, що ймовірним фактором, який міг спричинити ДТП, є погодні умови. Він пояснив, що через це вантажівку “могло занести” на зустрічну смугу через “незадовільний стан дорожнього покриття”.

Що відомо про стан постраждалих

Станом на вечір 7 грудня у лікарнях міста перебувають семеро постраждалих. П’ятеро з них – у Чернігівській міській лікарні №2: йдеться про трьох жінок і двох чоловіків, яким терміново необхідні операції.

Зазначається, що водій маршрутки загинув на місці, а водієві вантажівки вдалося вижити.

Перших постраждалих до лікарень міста почали доправляти о 10.00 ранку. Тіла загиблих доставляють до міського моргу: один із загиблих пасажирів залишається неупізнаним.

Також у Чернігові діє оперативний штаб, який працює з родичами загиблих та постраждалими.

– У нас зараз головне завдання: надати допомогу родичам людей, які загинули або постраждали в ДТП. Людей багато, багато родичів. Люди у шоковому стані. Працюють психологи ДСНС, професійно підготовлені люди, – запевнив начальник штабу Сергій Болдирєв.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих в аварії.

Він також підтвердив, що протягом декількох годин після ДТП одна жінка померла в приймальному відділенні ЧМЛ №2, а ще один постраждалий з важкими травмами помер на операційному столі.

Згідно з рішенням ОДА, 8 грудня на Чернігівщині оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом. У всіх населених пунктах області області будуть приспущені державні прапори на держбудівлях та підприємствах, а всі розважальні заходи будуть скасовані.