Вранці 7 грудня сталася масштабна ДТП на Чернігівщині. Неподалік села Брусилів (траса Н-27 Чернігів – Грем’яч) зіткнулися маршрутний мікроавтобус та вантажівка. За офіційними даними, 11 осіб загинули на місці ДТП, ще двоє померли у лікарні. З огляду на серйозність травм кількість жертв може зрости.
Ситуація на місці ДТП
Поліція Чернігівської області отримала повідомлення про ДТП близько 8.00 ранку. На місце події також прибули рятувальники: до ліквідації наслідків аварії було залучено 30 осіб та 13 спецавтомобілів, включно з автокраном та тягачем КрАЗ.
Тіла постраждалих рятувальники оперативно передавали медикам, також на місці ДТП працювали психологи ДСНС.
– На час роботи аварійно-рятувальних служб рух ділянкою автодороги перекрито в обох напрямках. Організовано об’їзд ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та у зворотному напрямку, – йдеться у повідомленні правоохоронців.
Свою роботу на місці аварії продовжують слідчо-оперативні групи та криміналістична лабораторія.
Причини ДТП під Черніговом
Близько 15.00 міністр внутрішніх справ Денис Монастирський опублікував відеозвернення, у якому розповів про обставини ДТП біля Брусилова.
За його словами, причиною аварії стало порушення правил дорожнього руху. Попередньо встановлено, що водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з пасажирським мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Дещо раніше керівник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина заявив, що ймовірним фактором, який міг спричинити ДТП, є погодні умови. Він пояснив, що через це вантажівку “могло занести” на зустрічну смугу через “незадовільний стан дорожнього покриття”.
Що відомо про стан постраждалих
Станом на вечір 7 грудня у лікарнях міста перебувають семеро постраждалих. П’ятеро з них – у Чернігівській міській лікарні №2: йдеться про трьох жінок і двох чоловіків, яким терміново необхідні операції.
Зазначається, що водій маршрутки загинув на місці, а водієві вантажівки вдалося вижити.
Перших постраждалих до лікарень міста почали доправляти о 10.00 ранку. Тіла загиблих доставляють до міського моргу: один із загиблих пасажирів залишається неупізнаним.
Також у Чернігові діє оперативний штаб, який працює з родичами загиблих та постраждалими.
– У нас зараз головне завдання: надати допомогу родичам людей, які загинули або постраждали в ДТП. Людей багато, багато родичів. Люди у шоковому стані. Працюють психологи ДСНС, професійно підготовлені люди, – запевнив начальник штабу Сергій Болдирєв.
Мер Чернігова Владислав Атрошенко висловив співчуття родинам загиблих та постраждалих в аварії.
Він також підтвердив, що протягом декількох годин після ДТП одна жінка померла в приймальному відділенні ЧМЛ №2, а ще один постраждалий з важкими травмами помер на операційному столі.
Згідно з рішенням ОДА, 8 грудня на Чернігівщині оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом. У всіх населених пунктах області області будуть приспущені державні прапори на держбудівлях та підприємствах, а всі розважальні заходи будуть скасовані.