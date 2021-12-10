Обещала изгнание бесов молитвой: в Белой Церкви монахиню-мошенницу осудили на 10 лет

В Киевской области монахиню приговорили к 10 годам тюрьмы. В течение четырех лет она собирала деньги на несуществующий детский дом и обещала “изгнание бесов” за финансовое вознаграждение.

Инцидент произошел в Белой Церкви. Представляясь всем матушкой Еленой из Свято-Покровского монастыря, женщина попрошайничала на местном рынке.

Мошеннические действия монахини были раскрыты после ее рассказов об отце Митрофане, который проводит ритуалы по изгнанию бесов над одержимыми.

Жертвой мошенницы стала продавщица на рынке Белой Церкви. Монахиня узнала, что женщина ссудила знакомым большую сумму денег и не может их никак вернуть.

Воспользовавшись этой информацией, подозреваемая предложила продавщице отдать 10% от суммы долга (от $250 тыс.) и потребовала долговую расписку.

За услуги отца Митрофана и специальные молитвы псевдомонашка предложила ей отдать 10% суммы долга – от 250 тысяч долларов. И потребовала долговую расписку.

Сначала матушка Елена взяла у продавщицы $25 тыс., позже – еще $20 тыс. Когда женщина поняла, что и эти деньги ей не вернут, обратилась в полицию. На поиски монахини ушло почти полгода.

Что решил суд

На судебных слушаниях женщина отказалась признавать свою вину.

Впоследствии выяснилось, что она работала бухгалтером в одной из протестантских церквей, а ее бывший муж был священником этого прихода.

Суд Белой Церкви признал монахиню виновной и приговорил к 10 годам лишения свободы. Кроме этого, с женщины было взыскано 1,271 млн. гривен в качестве материального и морального возмещения.

Источник: ЕГРСР