В Луцке задержали несовершеннолетнего виновника ДТП, которое произошло в воскресенье, 12 декабря.

16-летний водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу. В результате аварии телесные повреждения получили шесть человек.

Правоохранители установили, что задержанный водитель и его пассажиры учатся на первом курсе Луцкого высшего профессионального училища. Ребята являются местными жителями, их семьи на учете службы по делам детей не числятся.

В настоящее время 16-летний лучанин находится в изоляторе временного содержания. Против него открыли производство по ч.2 ст.286 УКУ. Вскоре ему объявят о подозрении. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Резонансное ДТП в Луцке: полиция задержала 16-летнего водителя Renault Megane / 3 фотографии

ДТП в Луцке произошло 12 декабря на проспекте Соборности. Несовершеннолетний водитель с пассажирами убегал от полиции и не реагировал на требования остановиться. Кроме того, юноши снимали это все на видео и успели опубликовать в социальных сетях.

16-летний водитель проигнорировал красный свет и въехал в людей.

Шесть человек пострадали, в частности, 36-летняя жительница Луцка находится в реанимации, а ее 5-летний сын – в областной больнице.

Еще четыре женщины получили переломы и ушибы, им оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.

После этого парень за рулем Renault Megane влетел в дерево и дорожный знак, а затем вместе с товарищами пытался скрыться с места происшествия.