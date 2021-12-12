В Луцке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. Автомобиль на пешеходном переходе въехал в людей.

Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Екатерина Курбанова. По ее словам, в аварии травмировались четыре человека, среди которых есть маленький ребенок.

Всех пострадавших доставили в больницу, в настоящее время они находятся под наблюдением медицинских работников.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 16-летний водитель. В салоне автомобиля находились еще двое несовершеннолетних пассажиров.

Водитель не справился с управлением машины, въехал в толпу и врезался в дерево. После этого правонарушители пытались скрыться, однако сотрудники полиции их задержали.

Правоохранители проводят следственные действия, выясняют все обстоятельства и возможные причины автокатастрофы в Луцке.