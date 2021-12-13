У Луцьку затримали неповнолітнього винуватця ДТП, яка сталася у неділю, 12 грудня.

16-річний водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу. Внаслідок аварії тілесні ушкодження дістали шестеро осіб.

Правоохоронці встановили, що затриманий водій та його пасажири навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища. Хлопці є місцевими мешканцями, їхні сім’ї на обліках служби у справах дітей не перебувають.

Наразі 16-річний лучанин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього відкрили провадження за ч.2 ст.286 ККУ. Незабаром йому оголосять про підозру. Порушнику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Резонансна ДТП у Луцьку: поліція затримала 16-річного водія Renault Megane / 3 фотографии

ДТП у Луцьку сталася 12 грудня на проспекті Соборності. Неповнолітній водій з пасажирами тікав від поліції та не реагував на вимоги зупинитися. Крім цього, юнаки знімали це все на відео та встигли опублікувати у соціальних мережах.

16-річний керманич проігнорував червоне світло та в’їхав у людей.

Шестеро осіб постраждали, зокрема 36-річна мешканка Луцька наразі перебуває в реанімації, а її 5-річний син – в обласній лікарні.

Ще четверо жінок отримали переломи та забої, їм надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.

Після цього хлопець за кермом Renault Megane влетів у дерево і дорожній знак, а потім разом з товаришами намагався втекти з місця події.