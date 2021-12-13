13 декабря около 15.10 в Черкассах с моста любви, что в парке Сосновый бор, спрыгнула 21-летняя девушка.

Медикам, прибывшим на вызов, пришлось констатировать смерть.

Трагическую новость сообщил директор коммунального предприятия Дирекция парков Сергей Рубан.

– Мост любви был закрыт воротами с обеих сторон с самого утра. Девушка, которая сегодня спрыгнула с него, перелезла через закрытые ворота, поднялась на середину моста, и прыгнула вниз, – объясняет Сергей Рубан.

Из-за ряда самоубийств на этом месте во время сессии городского совета поднимали вопрос о закрытии моста.

Однако, по убеждению Сергея Рубана, сегодняшний случай доказывает, что если человек хочет покончить с собой, спрыгнув с этого моста, то его закрытие не решит проблему.

На этой неделе КП Дирекция парков обратится в горсовет, чтобы в Программе социально-экономического развития на 2022 год предусмотрели средства для обеспечения безопасности моста.

Меньше двух недель назад, 3 декабря, с этого же моста прыгнул и погиб 19-летний парень.

Источник: Сергей Рубан